İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Gaziantep’te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Gaziantep'te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde aşırı yüklü şekilde ilerleyen bir kamyon dikkat çekti. Kamyonun aşırı yüksek ve yanlara taşmış bir şekilde yüklenmesi trafiği tehlikeye sokarken yürekleri ağza getirdi. Kamyonun üzerindeki yükle bir köprünün altından geçerken çarpmadan son anda kurtulması da görenleri hayrete düşürdü. Köprüyü sıyırıp geçen kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.