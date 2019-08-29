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Astımdan fenalaşan uzman çavuş yaşamını yitirdi

Gaziantep’te astım hastalığı nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Sinan Süt, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te astım hastalığı nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Sinan Süt, yaşamını yitirdi.


Şırnak'ta piyade komando taburunda görevli Uzman Çavuş Sinan Süt, astım hastalığı nedeniyle Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ankara'ya giderken Gaziantep'teki ailesinin yanına uğrayan Süt, burada aniden fenalaştı. Süt, önce Nurdağı Devlet Hastanesine, sonra da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Süt, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


3 ay önce evlenen Süt'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada işlemleri tamamlanan uzman çavuşun cenazesi, askerler ve yakınları tarafından alındı. Uzman çavuşun annesi Münevver, babası Kazım ve eşi İlkay ile yakınları Mezarlıklar Müdürlüğündeki morgun önünde uzun süre gözyaşı döktü.


Genç uzman çavuşun cenazesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroğlu Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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