Asya Belediye Başkanları forumu sona erdi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) 5'inci Genel Kurulu, tamamlandı.

Foruma katılan belediye başkanları Gaziantep'e hayran kalarak, forumun gerçekleşmesinde emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiler. Kültürel gezi kapsamında, GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni gezen katılımcılar, Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdikten sonra şehirden ayrıldı.

21 Asya ülkesinden gelen belediye başkanlarının buluştuğu forumun kapanış toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Osman Toprak, Asya Belediye Başkanları Forumu 5'inci Genel Kurul Beyannamesi'ni okudu.

"Şahin'e minnetlerini sundular"

Toprak, “Dana önce düzenlenen konferanslarda şimdiye kadar sürdürülen faaliyetleri ve bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri gözlemlemek ve burada kabul edilen nihai beyannamelerin, devam eden ilişkilerin vurgulanması belediyelerin yaşam kalitesini artırmak, sürdürülebilir insani gelişimi gerçekleştirmek ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde iyi yönetimlerin teşvik edilmesindeki önemli rolün vurgulanması, hızlı kentleşme, kentsel eşitsizlik, yoksulluk, zayıf sosyo kültürel kimlik, kötü sağlık ve güvenlik koşulları, sorunlu ulaşım ve hareketlilik, çevresel bozulma doğal afetler, verimsiz enerji tüketimi, alt yapı, istikrarsız mali kaynaklar da dahil olmak üzere etkili şehir yönetimini mütemadiyen engelleyen ortak zorlukların bilinci, Asya'daki sürdürülebilir kentsel gelişmeyle ilgili bilgi alış verişlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımlarını kolaylaştırmak için Asya şehirleri arasında daha fazla ağ oluşturma konusunda zorunluluğun farkındalığı, ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirme ihtiyacının vurgulanması hususlarına binaen toplantı sırasında tüm katılımcılar adına cömert misafirperverliğin için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Gaziantep şehrine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnetlerimizi sunarız" dedi.

Yaşanabilir Asya şehirlerini ve teknik oturumdaki tartışmaları unutmamak gerektiğini belirten Toprak, "Sekreterlik tarafından belgelendirme ve lojistik destek dahil olmak üzere hazırlık çalışmalarında göstermiş olduğu çabaları takdir etmek maksadıyla, 5'inci AMF konferansının akıllı, dirençli ve yaşanabilir Asya şehirlerini ve teknik oturumdaki tartışmaları unutmayalım. AMF Trafik ve Ulaşım Komitesi ve uzmanlaşmış komitelerinde, Asya akıllı şehirler, Asyalı dayanıklı şehirler, Asyalı yaşanabilir şehirlerin gerekli faaliyetlerine vurgu yapıldı. Üye şehirlere söz konusu komitelere katılım sağlama konusunda çağrı yapılırken, üç senelik oturumları aktif bir şekilde düzenleme maksadıyla AMF sekretaryasına talimat verilmesi, ilgili atölye çalışmalarının ayarlanması, bilgi ve deneyim mübadelesi için ağ oluşturulması ve senelik AMF icra kurulu toplantılarının yanı sıra 2021 genel asamble konferansı hususlarında bilgilendirilmesi gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

AMF kadın ağı kurulacak

AMF kadın ağı kurulacağını ifade eden Toprak, "AMF Kadın Ağ başlıklı yeni bir ağ kurulması konusunda karar kılındı. Bu ağın kadının güçlendirmesi ve politika geliştirme, planlama ve cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması bağlamında belediyesel hususlarda denetleme konuları üzerine şart koşuldu. AMF şartnamesi çerçevesinde söz konusu ağ, aynı zamanda Asya şehirlerindeki belediye başkanları, danışmanlar ve yetkililerin yanı sıra şehir uzmanları ve girişimcilerin müdahil olduğu yere hükumetlerle örnek uygulamaların ve bilgilerin paylaşımına olanak sağlanması maksadıyla faaliyetlerde bulunulacak. Seçilmiş şehir yetkililerinin merkezi görevleri ekseninde karşılıklı etkileşim görüş ve deneyim paylaşımına olanak sağlama zorunluluğu olan AMF şehir danışmanları ağının kurulması konusunda da karar verildi. Daha önceki AMF nihai beyanlarına uygun olarak AMF sekretaryası ve üye ülkeler arasında web sitelerin de müdahil edildiği, zamanlı irtibat ve etkileşimleri olanak sağlayacak sistem ve mekanizmaların geliştirilmesine devam edilmesi konusunda gerekliliğe değinildi" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlarına ödül verilecek

Belediye Başkanlarına ödül verileceğinin altını çizen Toprak, "Asya entegrasyonu idari istikametinde ilerlemenin yanı sıra daha önceki nihai beyanlarda belirtilen hedeflerin uygulanması ve Asya şehirlerinde yaşayan vatandaşlar için daha iyi ortamın oluşturulması hususunda faaliyet gösteren Asyalı belediye başkanlarının üstün çalışmalarını takdir etmek maksadıyla senelik ödüllendirme düzenlenmesinin yapılması gereksinimine vurgu yapıldı. Etkinlik ve verimliliğin teşvik edilmesi ve şehir yönetiminde meydana gelen suratlı değişime uyum sağlaması maksadıyla AMF'nin ilk 10 senesinde edinilen deneyimler eşliğinde AMF şartnamesinin yeniden düzenlenmesi konusunda karar kılındı. Sekretarya tarafından düzenlenen ve sunulan AMF sekretaryası örgütlenme şartnamesinin tasdik edilmesi konusunda karar verildi. AMF stratejik planı tasarlaması konusunda sekretaryanın gayretleri memnuniyetle karşılanırken söz konusu tasarı bütün üyelere dağıtıldı. AMF mutlak hedef ve vizyonu bağlamında üyelerine söz konusu tasarıyı dikkatle incelemeleri ve tasarıya hitaben katkı sunmaları için çağrıda bulunuldu. İcra kurulunun tavsiyeleri esasınca Ankara, Antalya, Kolombo, Kazan, Kerbela, Gaziantep, İslamabat ve İstanbul olmak üzere 18 şehrin icra kurulu üyeliğine katılımları konusunda karar alındı” diye konuştu.