Asya belediye başkanları Gaziantep'te toplandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlen "Asya Belediye Başkanları Forumu" Gaziantep'te yapıldı. Asya ülkelerinden birçok belediye başkanın katıldığı forumda "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" konuları ele alınırken, yeni dönem Başkanı da Fatma Şahin oldu.

Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Asya Belediye Başkanları Forumu" başladı. Asya ülkelerinden birçok belediye başkanın katıldığı forumda "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" konuları ele alınırken, Asya Belediyeler Birliği Başkanı ve Haikou Belediye Başkan Yardımcısı Feng Yuyıng görevi yeni dönem Başkanı Fatma Şahin'e devretti.

Forum'da açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem Asya Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Bugün Asya'nın kuvvetli belediye başkanlarının Gaziantep'te, İpekyolu'nun en önemli merkezinde olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Asya yükselen bir değerdir. 21. yüzyıl Asya yüzyılı olacaktır. Beşeri sermayesiyle, yetişmiş insan gücüyle, doğal kaynaklarıyla, tüm enerji kaynaklarıyla Asya'da bir ve beraber olduğumuz zaman kötü manzaraların olmadığı, güzel manzaralara sahip bir dünya inşa edebiliriz. Dünya huzuru ve mutluluğu için Asya'nın huzurlu ve mutlu olması gerekir. İşte bu yüzden biz Asya Belediye Başkanları olarak, yerel yönetimler olarak devlet yönetimlerinden, başkalarından beklenti olmaksızın yapacak çok işimiz var" dedi.

Konuşmaların ardından forumda yeni dönemin başkanı Fatma Şahin'e çeşitli hediyeler takdim edilirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fatma Şahin tarafından da tüm katılımcı ülkeler ile bu ülkelerden gelen belediye başkanlarına plaket verildi.

Programın sonunda ise Asya Belediye Başkanları Forumu'nun 10. yıl pastası tüm katılımcıların iştirakiyle kesilmesinin ardından yapılan toplu aile fotoğrafı çekimiyle forum sona erdi.