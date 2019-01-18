At poşeti kap fileyi

İl Milli Eğitim müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın katıldığı açılışta katılımcılara file hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulu öğrenci ve velilerin hazırladığı market çantaları ve pazar fileleri sergisi, Gaziantep il Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Ahmet Yesevi okul aile birliği üyeleri, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla açıldı. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete hazırlanmış olan Market çantaları ve pazar fileleri hakkında okul müdürü İsmail Sönmez'den bilgiler alırken, açılan serginin doğanın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, Okul Müdürü İsmail Sönmez ve öğretmenlerini kutladı.

Mete 2023 vizyonunu öğretmenlere anlattı

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete sergi açılışının ardından okulda bir dizi incelemeler yaparak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Okul öncesi sınıflarında anasınıfı öğrencilerini de ziyaret eden Mete, minik öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgiler aldı. Mete 3/F sınıf öğretmeni Neslihan Hamurcu'dan gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve sınıf içi etkinlikler hakkında bilgiler alırken, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere tatilde aileleriyle sinemaya ve tiyatroya gitmelerini öneren Mete, Ahmet İlkokulu öğretmenleri ile öğretmenler odasında toplantı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmenlere Vizyon 2023 belgesi hakkında bilgi verdi. Mete, vizyon belgesinin daha önce açıklanan belgelerden farklı olduğunu ve hayata geçirilince eğitimde çığır açacağını ifade etti. Günün anısına Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Ateş ve Mahmut Serdar Akın il milli eğitim müdürüne hazırladıkları abajuru hediye ettiler.