Atatürk'ün Gaziantep'e gelişi için koştular

Şahinbey Belediyesi Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. Yıl dönümü etkinliği kapsamında yol koşusu etkinliği düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü etkinliği kapsamında Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu yol koşusu etkinliği düzenledi. Çeşitli yaş gruplarından 200 kişinin katıldığı koşuda sporcular, dereceye girebilmek için ter döktüler. Binevler Postanesi önünden başlayan koşu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

“Sporcuları tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, Şahinbey Belediyesi olarak Başkan Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde spora destek olunduğunu belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenlenen bu etkinlikte her yaş grubunun, sporun içerisinde olmasından dolayı büyük mutluluk duydum. Şahinbey Belediyesi olarak amacımız sporu vatandaşlarımızın tamamı için yaşam biçimi haline getirebilmek. Biz gelecek nesillerimizi ancak, sporla kötü alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı nesiller yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Organizasyona katılan tüm sporseverleri tebrik ediyorum. Sizlere Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nunda selamlarını getirdim. Ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze tecrübesi ve enerjisiyle güç katacak olan Sayın Ahmet Kölemen'e de yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen verdi. Ayrıca yarışma sonrasında Şahinbey Belediyesi tarafından sporculara çeşitli hediyeler verildi.