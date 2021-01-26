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Atatürk'ün Gaziantep'i gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’i teşriflerinin 88.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'i teşriflerinin 88. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Törende Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Törende, şiir dinletisi ve belgesel sunumu ile devam eden programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.


Programa Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum kuruluşları ile okulların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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