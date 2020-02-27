Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde

Gaziantep Ticaret Odası, Atatürk'ün, üzerinde Saff Suresi, Fetih ve Ali İmran sürelerinden ayetlerin yer aldığı ipek sancağını Gaziantep'e kazandırdı.

Gaziantep Ticaret Odası tarafından, üzerinde Saf, Fetih ve Ali İmran surelerinin ayetleri yazılı olan ve Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dan yeğenlerine miras kalan ipek sancak müzayedede satın alınarak Gaziantep'e kazandırıldı. Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen törenle tanıtılan sancağın, kentteki Panaroma Müzesi'ne sergilenmek üzere hibe edileceği açıklandı.

Törende konuşan Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymir ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Atatürk'ün sancağını şehre kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm cephelerde yanında taşıdığı ipek sancak. Üzerinde 'Allah'tan gelen fetih yakındır' ayeti yazıyor. Fetih ve Ali İmran surelerinin de ayetleri vardı. Bu sancağı Atatürk, İzmir'in kurtuluşundan sonra Latife hanıma hediye ediyor. Latife Hanım'dan da miras olarak yeğenlerine kalıyor. Bu sancağı almakla çok mutlu olduk. Müzayedenin geliri ise kız öğrencilerin okutulması amacıyla hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri projesine aktarılacak olması da sevincimizi katlamıştı. Bizler bu sancağı Gazi şehrimize kazandırmayı borç bildik. Süreçte katkı verenlere teşekkür ederiz. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim kurulu kararıyla alındı, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi onayı ile de Panorama Müzesi'nde sergilenmek üzere hibe edilecek. Bize göre Gazi'nin sancağı, Gazi şehre yakışırdı. Gazi şehrimize armağan olsun" diye konuştu.

Kısa bir film gösteriminin ardından sancak, yönetim kurulu üyelerine ve basın mensuplarına tanıtıldı.