Atık demirlerden yapılan figürler, Bey Mahallesi'ne renk katıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihi Bey Mahallesi'nde ‘Hayat Sokağı' olarak adlandırdığı 135 metrelik alana, atık demir malzemeleri kullanarak yerleştirdiği yaklaşık 30 heykel ile bölgenin kültürel ve sanatsal görünümüne canlılık kazandırıyor.

Taş konaklarıyla ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ne belediyenin hurdaya ayırdığı demir atıklardan hazırlanan heykeller, geçmişte kahke, horoz şekeri ve elma şekeri gibi ürünleri satan sokak satıcılarını simgeliyor.

‘Hayat Sokağı' projesi çerçevesinde katı atık malzemelerden oluşturularak sokağın muhtelif kısımlarına yerleştirilen heykeller ve objeler hakkında ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için her bir esere karekod konulacak.

“Bey Mahallesi'ndeki hayat sokağı bölgeye canlılık kazandıracak”

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu Müdürü Serdar Murat Gürsel, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in merkezinde yer alan Bey Mahallesi'nin şehir için çok önemli olduğunu belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve geldiği günden bu yana Bey Mahallesi'nde yapılan sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarının yoğunluk kazandı. Mahallenin daha da üst seviyelere çıkması için bir alan yönetim planı, bir sanat sokağı, bir hayat sokağının meydana geleceği ve gece geç saatlere kadar gençlerin vakit geçirebileceği bir mekana dönüştürülmesi için Başkan Fatma Şahin, bir dizi projenin hayata geçmesinin önünü açtı. Hayat Sokağı olarak adlandırdığımız yaklaşık 135 metrelik bir sokağı bu anlamda tanımladık ve bu sokağa özel proje çalışmaları başlattık” dedi.

Proje çalışmalarında Gaziantep'in tipolojisi, geleneksel mimarisi ve yaşam tarzına çok hakim mimarlar eşliğinde çalıştıklarını anlatan Gürsel, “Multi disiplinel bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece mimarların, inşaat mühendislerinin, arkeologların yaptığı çalışmalar değil, beraberinde heykeltıraşların da yer alıyor” şeklinde konuştu.

“Olgunlaşma süresini tamamlayan paslı heykellere koruyucu atılacak”

Hayat Sokağı projesinde görev alan mimar Erden Güven, Bey Mahallesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının çok daha eskiden başladığını ifade ederek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bey Mahallesi'nin daha da canlılık kazanması ve tarihi yapısını koruyarak bir cazibe merkezi haline gelmesi için talep de bulundu. ‘Sokakta hayat var, hayatta sokak var' sloganından hareketle Hayat Sokağı diye adlandırdığımız alan için bir dizi çalışmalar içerisine girdik. Bu çerçevede alanda enstalasyon yapılmasını önerdik. Bu mahallede atık demir malzemelerden elde edilen heykeller de birer enstalasyon çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

Atık malzemelerin üstünde bulunan paslanmanın bir anlamda eskimişliği de anlattıklarını kaydeden Güven, “Heykellerin etrafına güvenlik bantları çekiyoruz. Paslanan demirlerin bir olgunlaşma süresi var. Olgunlaşma süresini tamamlayan eserlerdeki pasları silerek üzerlerine koruyucu atacağız. Koruyucu attıktan sonra asla sağlık endişesi taşımayacağız” diye konuştu.