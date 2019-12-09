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Av tüfeğiyle oynayan genç arkadaşını yaraladı

Gaziantep’te av tüfeğiyle oynayan bir genç, yanında bulunan 14 yaşındaki Mert Ahmet Eriş’i yaraladı.

Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan bir genç, yanında bulunan 14 yaşındaki Mert Ahmet Eriş'i yaraladı.


Olay, Şehitkamil ilçesindeki Aydınlar Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Gökhan G., iş yeri sahibinin ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada Gökhan G.'nin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş almasıyla aynı işyerindeki 14 yaşındaki Mert Ahmet Eriş, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yaralı çocuk iş yerindekiler tarafından otomobille Özel Anka Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı iş yerinde inceleme yaparak delil topladı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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