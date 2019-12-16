Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İslahiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Abdulbaki Sağlam, iş yerine giderken yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Abdulbaki Sağlam'ın hayvanseverler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Kızıl şahin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Kanadında ve göğüs bölgesinde saçma izi görülen şahin, Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.