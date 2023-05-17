AVM'de hipertansiyon standı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, bir alışveriş merkezinde 'Dünya Hipertansiyon Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadı ile stant oluşturarak ziyaretçilerin tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Dr. A. Samet Sağlam gelen ziyaretçilerin tansiyon ölçümlerinin yapılarak, tansiyon değerlerine göre ziyaretçilerin sorularının yanıtlandığını kaydetti. Sağlam, hipertansiyonun risklerinin ve hipetansiyondan korunmak için ziyaretçilere broşür dağıtıldığını ifade ederek, tansiyonu normal sınırdan fazla olan ziyaretçilerin Nefroloji, Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanlarına yönlendirildiğini belirtti. Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Dr. A. Samet Sağlam, Dünya Hipertansiyon Günü hakkında açıklamada bulunarak, hipertansiyonun önemine dikkat çekti. Acil Tıp Dr. A. Samet Sağlam, Hipertansiyonun kan basıncı yüksekliği olduğunu belirterek yılda yaklaşık 10 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan dünya genelinde önde gelen ölüm sebeplerinden biri olmaya devam ettiğine vurgu yaptı. İdeal Kan basıncı ölçümü için kişinin sessiz bir odada yaklaşık 3 veya 5 dakika dinlenmiş olması gerektiğini, en az 30 dakika boyunca da sigara ve kahve içmemiş ve egzersiz yapmamış olmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Doğru tansiyon ölçümü için en uygun manşon seçiminin yapılarak, kolun orta bölümünün kalp düzeyinde olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dr. A. Samet Sağlam, manşonun kolun orta 1/3'üne yerleştirilmesinin ölçümde önemli olduğunun altını çizdi.

Hipertansiyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Sağlam, “Türkiye'de her üç erişkinden biri hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastası ve bu kişilerin yaklaşık yüzde kırk beşi bu hastalığın kendisinde olduğunun farkında değil. Hipertansiyon primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer (birincil-esansiyel) hipertansiyon olarak adlandırılan yüksek tansiyon tipi, zaman içinde kademeli gelişir. Hastaların yüzde beş ile onunda görülen sekonder (ikincil) hipertansiyon ise altta yatan bir nedene bağlı olarak gelişir. Primer hipertansiyon tanılı hastalar genellikle asemptomatiktir, bulgu veren hipertansiyon sekonder bir nedene ya da hipertansiyona bağlı komplikasyona bağlı olabilir. Anamnezde aile öyküsü ve hastanın medikal geçmişi iyi sorgulanmalıdır. Hipertansiyon hastalarının yaklaşık yüzde 1-2'sinde hipertansif kriz görülür. Bu nedenle; Hipertansiyona eşlik eden ve acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kladikasyo, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, şuur değişikliği, idrar çıkışında azalma, hematüri, baş dönmesi açısından hasta dikkatli değerlendirilmelidir” dedi.

Acil Tıp Dr. A. Samet Sağlam hipertansiyon tanılı hastaların düzenli ilaç kullanımı ve düzenli kontrol muayeneleri ile hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirtti.