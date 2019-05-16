Avrupa günü iftarla kutlandı

20 ilde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezlerinin eş zamanlı organize ettikleri “Avrupa Günü İftar Buluşmaları”nın Gaziantep organizasyonu GTO Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

330 kişinin katıldığı iftarda konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş, “Avrupa Birliğinin temelleri 9 Mayıs 1950 tarihinde atılmıştır. Bu nedenle de 9 Mayıs tarihi, kültürlerin buluştuğu ve barışın hedeflendiği Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Bu yıl Avrupa Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi ile ruhunda barış olan iki felsefenin buluştuğunu belirten Eryoldaş, “Kültürlerin buluştuğu ve barışın hedeflendiği Avrupa Günü'nün, İslamiyet'in en önemli ayına denk gelmesi bizler için mutluluk. Bu güzel günde sofralarımız da, yürekleri barış ve sevgi ile dolu çocuklarımız için kuruldu. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve güzellik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında özel eğitimin hem Avrupa'da hem de Türkiye'deki önemine de dikkat çeken Eryoldaş, bu özel ve anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından “Avrupa Günü” kutlamaları kapsamında düzenlenen iftara, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, dezavantajlı bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin yetkilileri, özel eğitim alan çocuklar ile aileleri katıldı.

9 Mayıs Avrupa günü

9 Mayıs 1950'de, dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa için bir vizyon ortaya koyan ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için gereken kurumları tespit eden “Schuman Bildirgesi”ni yayınladı. Böylelikle günümüzde Avrupa Birliği olarak bilinen yüzyılın en iddialı barış projesi başlamış oldu. Bu yeni başlangıç Avrupa Günü olarak tüm AB üye devletlerinde, aday ülkelerde ve Avrupa Birliğinin mevcut olduğu ülkelerde kutlanmaktadır.