Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem gurur kaynağı oldu

Son iki yıldır ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda hakem olarak görev yapan Demirtaş, gösterdiği öz veri ve gayretle de puan topluyor.

Ukrayna'da gerçekleştirilen EuroHockey Club Challenge III 2019 Women'e Türkiye'den katılan kadın hakem dikkat çekti. Türkiye Hokey Federasyonu başarılı hakemlerinden Ceren Demirtaş Challenge III 2019 Womende en gözde hakemleri arasında yer aldı. Ceren Demirtaş son iki yıldır uluslararası şampiyonalarda hakemlik yaptığını ifade etti. Türkiye'nin hokey alanında önemli bir noktada olduğunu ifade eden milli hakem Ceren Demirtaş'ın EuroHockey Club Challenge III 2019 Women'de gösterdiği başarı dikkat çekerken, diğer hakemlerle sağladığı uyum da göz dolduruyor. Birçok maçı yöneten Türk Hakem Ceren Demirtaş, hedefinin üst liglerde de hakemlik yapmak olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte uluslararası birçok şampiyonada Türk kadın hakemlerinin sayısının artacağına inandığını sözlerine ekledi. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın federasyonda kadın hakemlerin sayısını arttırmaya yönelik önemli çalışmaları olduğunu da belirten Demirtaş, kadınlar arasında son zamanlarda hakemlik kurslarına gidenlerin sayısının artmasının da memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Türk hakem Ceren Demirtaş'ın seçkin hakemler arasında yer aldığını, şampiyona boyunca gösterdiği çabanın takdire değer olduğunu ifade ederek, şampiyona da gösterdiği üstün başarılardan dolayı kutladı.