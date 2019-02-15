Avrupa şampiyonları kapalı salon müjdesi bekliyor

Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki gururu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımı sporcuları hokey standartlarına uygun kapalı salon yapılmasını istiyor. Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den destek isteyen şampiyon sporcular, "Gaziantep'e yapılacak kapalı salonlardan birisi hokey standartlarına uygun olsun, bizde salonsuzluktan kurtulalım” dedi.

Katıldıkları birçok şampiyonada Türkiye ve Gaziantep'e toplam altı Avrupa şampiyonluk kupası ve sayısız Türkiye Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Gaziantep Polisgücü Hokey takımı sporcuları hokey standartlarına uygun bir kapalı salon istiyor. Standart dışı salonlarda çalışarak salonsuz şehir Gaziantep'ten Avrupa Şampiyonlar Liginde Türkiyeyi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek takımları sporcuları kamplarını Gaziantep'te yapmak ve standartlara uygun kapalı salonlarda çalışma yapmak istediklerini ifade ederek, “Gaziantep'e yeni salonlar yapılacağını öğrendik. Milli takımın bel kemiğini bizler oluşturuyoruz. Artık standartlara uygun bir salonu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Gençlik Spor Bakanımız Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in bizlere en yakın zamanda salon müjdesi vermesini bekliyoruz. Zemini uygun olmayan alanlarda çalışmak Trophy kupasını kaçırmamıza neden oldu. Bizler şampiyon olmak için yüreklerimizi ortaya koyuyoruz Gaziantep'te bir salon olması ve ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonluklarının organizasyonunun kendi şehrimizde gerçekleşmesini istiyoruz. Lütfen hokeycilerin sesini duyun ve standartlara uygun bir salon için bizlere destek verin” diye konuştu.