Avrupa Trophy Ligi'nde Türk hakeme övgü yağdı

Litvanya'da gerçekleştirilen Avrupa Trophy Ligi'nde görev alan Türk Hakem Merve Kaya'ya uluslararası organizasyondaki yüksek performansı ve başarılı çalışmalarından dolayı adeta övgü yağdı. Hakem Merve Kaya, Avrupa Trophy Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Hokey sporunun son dönemlerde Türkiye'de gelişmesiyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen şampiyonalarda Türk Hokey takımlarının başarılı olmasının ardından uluslar arası organizasyonlarda Türk hakemlerin sayısının artışı da dikkat çekiyor. Litvanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da görev yapan Türkiye Hokey Federasyonu hakemlerinden Merve Kaya üstlendiği görevi başarıyla yerine getirirken organizasyonun en gözde hakemleri arasına girdi.

Düzce Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Merve Kaya, şampiyonada üç maçta görev alırken birçok maçta da gözetmenlik yaptı. Bilgi ve deneyimiyle dikkat çeken Merve Kaya, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hokey sporuyla ilgilenmiş ve sahalarda aranan oyuncular arasındaki yerini almış başarılı bir sporcu.

Uluslararası organizasyonlarda görev almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden hakem Merve Kaya, "Avrupa hokey liglerinin en önemlisi olan Avrupa Trophy Şampiyonasında bir Türk hakem olarak görev almak benim için büyük bir onur kaynağı oldu. Birçok maçta görev aldım ve hakem heyeti gösterdiğim üstün gayretler sonucu beni takdir ederek bundan sonraki organizasyonlarda da beni görmek istediklerini ifade ettiler. Hokey sporunun ülkemizde hızla gelişmesinde önemli bir misyon üstlenen THF Başkanı Sayın Sadık Karakan'ın şahsında bütün hokey camiasını yürekten kutluyorum. Bizlere verilen emeklerin sonuç verdiğini görmek elbette bu sporun önümüzdeki süreçte daha da gelişmesi ve kalkınması için önemli örnekler oluşturmaktadır” dedi.

Polisgücü Avrupa'nın en güçlü 4 takımından birisi

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı'nın da önemli bir misyon üstlendiğini ve Avrupa'nın en güçlü ilk dört takımı arasında yer aldığını ifade eden Hakem Merve Kaya, ”Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Avrupa'da gerçekten bilinirliği yüksek bir takım. Yılda dört ayrı Avrupa Şampiyonası'nda gerek salon gerekse açık alan hokey şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Trophy Şampiyonası'nda da gördüğüm en iyi takımlar arasında yer aldı. Ülkemi temsil eden bu güzel takımla gurur duydum. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın şahsında Polisgücü ailesini yürekten kutluyorum. Gaziantep böyle bir takıma sahip olduğu için çok şanslı. Bu takımın başarısı sadece Gaziantep için değil bütün Türkiye için büyük önem taşıyor” diye konuştu.