Avrupa'da Gaziantep Polisgücü Fırtınası esiyor

Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Liginde ilk iki maçı farklı skorlarla kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, bugün İngiltere'nin ligdeki temsilcisi East Grinstead takımıyla karşılaşacak. Trophy liginin ilk gün maçlarını izleyen Büyükelçi Babür Hızlan sporcuları ve yöneticileri kutladı. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Takımımız ekip ruhuyla hareket ediyor ve sahaya yüreklerini koyarak oynuyorlar” dedi.

Türkiye'nin Avrupa Kapalı Alan Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy temsilcisi Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, sahada adeta destan yazdı. Hırvatistan Türkiye Büyük Elçisi Babür Hızlan ve THF Başkanı Sadık Karakan'ın da izlediği maçlarda sporcuların yüksek moral ve motivasyonu dikkat çekti.

İlk rakibi Danimarka'nın temsilcisi Soerbymagle HC takımını sahada adeta silen Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı maçı 12-2 lik skorla kazandı. İkinci maçında Fransa'nın temsilcisi Amiens SC takımını 5-2'lik skorla yenen Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, bugün İngiltere'nin temsilcisi East Grinstead karşılaşarak A grubundaki maçlarını tamamlayacak.

Maçın sonucuna göre B gurubunda ki rakipleriyle eşleşecek olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı buradaki maçları kazanması halinde Trophy kupasını Türkiye'ye getirecek.

Takımın maçlara iyi hazırlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, bundan sonraki maçları da kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, Hırvatistan Türkiye Büyükelçisi Babür Hızlan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Hızlan'a Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı forması hediye eden Başkan Kaplan, takımın başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Sporcuları kutlayan Başkan Kaplan, “Bugün Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan, THF yönetim kurulu üyelerimiz ve Gaziantep kafilemizle takımımızı destekliyoruz. Hırvatistan'da Hırvat vatandaşların gösterdiği ilgi bizleri mutlu etmiştir. Özellikle Büyükelçimiz Sayın Babür Hızlan'ın maçları gelerek tribünden bizlerle birlikte izlemesi hepimize moral vermiştir. Kupayı Gaziantep'e getirmek üzere çıktığımız yolda başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.