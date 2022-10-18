Avrupa'da Türk ürünlerine talep artıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gıda sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'nın Avrupa ve Amerika pazarları açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarına Birlik olarak katıldıklarını belirten Başkan Celal Kadooğlu, “SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı, sektörümüz açısından çok önemli. Biz de Birlik olarak fuara katıldık. Başarılı bir fuar oldu. Birlik yöneticileri olarak fuarda yer alan üyelerimizin stantlarını tek tek ziyaret ettik. Memnuniyetlerini duymaktan mutlu olduk” dedi.

''AB pazarı ile sıçrama yapacağız''

Fuarları önemsediklerini vurgulayan Başkan Kadooğlu, “Avrupa ülkeleri çok önemli bir pazar. Avrupa'daki Türk nüfusunun da etkisi ile Türkiye kökenli ürünlere talepte önemli artış yaşanıyor. Türk firmaları olarak Avrupa pazarını çok önemsiyoruz. Avrupa pazarı ile sıçrama yapacağız. Bunun için de sektörümüzde global markalara ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Amerika'daki zincir marketlerde global markalarımızın ürünlerini daha fazla görmeyi istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Büyükelçi Onaner'e plaket

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin standı dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Stantta farklı ülkelerden gelen gıda sektörü profesyonellerine bölgemiz gıda ürünleri ile ilgili bilgi verildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner de ziyaret etti. Büyükelçi Onaner, ziyaret sırasında Türk gıda firmalarının yurt dışı pazarlardaki başarılarından gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Celal Kadooğlu, Büyükelçi Onaner'e ziyaretinin anısına bir plaket verdi.