Avrupa'ya göç anlatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Polonya'nın Sopot Belediyesi arasında yürütülecek “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında iki gün sürecek “Yerel Yönetimlerde Göç Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Deneyim Paylaşımı Projesi Arama Konferansı” başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen konferansta, göçle birlikte baş gösteren problemler ele alınacak, çözüm yolları aranacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sopot Belediyesi arasında görüş alışverişi yapılacağı çalışmada, Suriye krizi nedeniyle uluslararası kurumların yaşadığı göç sorunu hakkında uygulamaların etkisi tartışılacak.

"Suriye bizim kalbimizi kanatıyor"

Özel bir otelde gerçekleştirilen konferansın açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Gazi şehrin hem sanayi hem turizm şehri olduğunu, bunun yanı sıra göç ve göç idaresi bakımından önemli bir konumda olduğunu belirtti. Karadağ, “Çok iyi bilinen bir söz var ‘coğrafya kaderdir'. Bu coğrafyada yaşıyorsak, sürekli bir hareket halindeyiz, sürekli bir aksiyon içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda Irak Savaşı ile gelen Iraklı mülteciler için sıkı çalışmalar yapılmasına rağmen 8 yıldan beri süren bir savaşla beraber yerel halktan sonra en çok bölgemizi etkileniyor. Bizim inancımız komşuyu komşuya borçlandırıyor. Bundan dolayı bizim sadece klasik bir göç politikası dışında birtakım ödevler, görevlerimiz oldu. Suriye, bizim komşumuz ve burada yaşananlar bizim kalbimizi, canımızı kanatıyor. Avrupa bunun geç farkına vardı. Özellikle Aylan bebekle beraber küçük çocukların cesetleri sahile vurmasıyla birçok ülke geçte olsa çalışmalara başladı. Bu toplantının sonunda Sopot'la tecrübe alışverişiyle yeni çıktılar alabileceğimize inanıyoruz. Görünüyor ki savaşın bitmesi zor görünüyor ve belki misafirlik durumu daha da uzayacak. Biz göç diyoruz ama uzayan göçe karşı ne yapabiliriz bunun için kendi çalışmalarımızı oluşturmalıyız” dedi.

"Göçle ilgili çalışmaları öğreneceğiz"

Sopot Belediyesi Başkanı Jecek Karnowski ise, “Avrupa'nın yaptığı Suriyelilerle ilgili çalışmalar sizin yaptıklarınız yanında çok az kalıyor. Polonya'da sadece Suriyeliler değil birçok ülke ve etnik gruptan gelen siyasi ve ekonomik mültecilere de ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimde birçok sıkıntı yaşanıyor göçmenlerle ilgili. Biz bunca trajedi ve mutsuzluk karşısında yaptığınız çalışmaları görüp öğreneceğiz” diye konuştu.

Ortak projeler anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, Avrupa Birliği ile Türkiye ile arasında yapılan ortak projeler hakkında bilgi verdi. Atik, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mevcut yanlış anlaşılmaların bertarafı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu programın başarısıyla yeni bir yol haritası oluşturup, diyalog sürecine yerel yönetimleri de kardeş şehirler vasıtasıyla dahil ettik. Konu göç olunca sadece bu coğrafyanın sorunu değil tüm dünyanın sorunu. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama zamanında söndürülmezse tüm insanlığı yakıyor. Bu ve benzeri projelerin kalıcı çözümlerle dünyanın tüm coğrafyasına bu sorunun ne kadar önem arz ettiğini duyuracak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Biz de bu süreci yakından destekleyerek olumlu sonuçlanmasına gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Konunun uzmanları tarafından, açık oturumlarda göç meselesi masaya yatırılacak. Çalışmaların sonunda göçle ilgili çözüm önerileri ve yol haritaları sonuç bildirisiyle kamuoyuna duyurulacak.