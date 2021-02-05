İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

Gaziantep’te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiEdinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, avukata ait cüzdanı çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, avukata ait cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden 3 şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı operasyon ile şahısları gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.