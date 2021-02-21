İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te girdiği apartmanda ayakkabıları çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep'te girdiği apartmanda ayakkabıları çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Çoğu hırsızlıktan 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Değirmiçem Mahallesi'nde bir apartmandaki pek çok dairenin önündeki ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlıktan 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.