Ayakkabı sektörü yol haritası değerlendirme toplantısı GSO'da yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Nizip Caddesi'ndeki ayakkabı imalatçılarının Körkün'de kurulacak olan Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınması ilgili durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, GSO Yönetim Kurulu ve Meslek Komite Üyeleri ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meslek Komite üyeleri katıldı. Tüm tarafların görüşlerini belirttiği toplantıda, bütün kurumlar tarafından kooperatif çalışmalarına sıcak bakılmadığı sonucuna varılırken, Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarının GSO tarından devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Nizip Caddesi'nin kentsel dönüşüm projesine çok önem verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin iki ayağının olduğunu belirterek, hem şehrin hem de sektörün rahatlaması için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Başkan Şahin, Nizip Caddesi ve o bölgenin dönüşümünü yaparken, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de yapılanmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, ayakkabı ve sektöre dair üretimlerin yapıldığı alanların iyileştirilmesi ve kümelenme çalışmalarının sektöre ivme kazandıracağını söyledi. Ünverdi, bu sebeple Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Yapılan görüşmelerin ardından, Nizip Caddesi'ndeki sadece mülkiyet sahipleri ile Cuma günü saat 10:00'da Gaziantep Sanayi Odası'nda bir toplantı gerçekleştirilmesi kararı alındı.