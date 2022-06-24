Ayakkabı ve terlik sektöründe yeni ürün ve modeller Gaziantep'te sergilendi

GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı sona erdi.

Kent protokolünün katılımıyla açılan ve 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlendi.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Antakya illerinden firmaların yer aldığı, Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda ve Hindistan'dan katılımcıların ağırlandığı fuarda 300 firma ve 1000 marka temsil edildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik koşullara rağmen uluslararası bir fuar gerçekleştirmekten ve sektörün en yeni ürünlerini Gaziantep'te sergilemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başkan Ünverdi, fuara profesyonel ziyaretçilerin geldiğini ve yeni ticari bağların kurulduğunu belirterek, “Ayakkabı, terlik, saraciye ve yan sanayi sektöründe en çok takip edilen fuar olan GAPSHOES Fuarı'nı büyük emek ve gayret göstererek gerçekleştirdik. Dünyanın ve ülkemizin de zor bir dönemden geçtiği bu süreçte fuar yapmak gerçekten kolay değil. Fuarın firmalarımıza katkıda bulunması çok sevindirici. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi için büyük değer olan fuarımız sektörün geleceği açısından da önemli bir yere sahip. Önümüzdeki süreçte inşallah fuarımızı daha da büyütmeye devam edeceğiz. Fuarda emeği geçen paydaşlarımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.