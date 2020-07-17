Ayasofya'daki ilk Cuma'da Antep baklavası ikram edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami'de 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma Namazı'nda Antep Baklavası ikram edileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla birlikte Ayasofya Cami'nin yeniden ibadete açılmasıyla 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma Namazı'na katılan cemaate UNESCO'nun gastronomi dalında kreatif Şehirler Ağına dahil ettiği Gaziantep Mutfağı'nın önemli lezzetleri arasında yer alan “Antep Baklavası” ikram edeceklerini söyledi. Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasıyla ilim ve hikmet yuvası olmasında Cumhurbaşkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Fatma Şahin ayrıca Gaziantep'in halı üretiminin de merkezi olduğunu belirterek üreticilerin tasarım, AR-GE ve üretim kapasitesiyle olağanüstü bir başarı sağladığını ifade etti. Ayasofya Cami'nin halılarını Gazi şehir olarak temin etmek istediklerini söyledi, gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım, Antep Baklavasını camiye gelen, cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz" dedi.