İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayhan Akman istifa etti

Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.

Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.


Gaziantep ekibinde Haziran ayında sportif direktörlük görevine getirilen ve transfer konusunda yetkilendirilen Ayhan Akman sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Ayhan Akman'ın yönetim ve teknik heyetle transfer konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.