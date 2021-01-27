İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

Aylardır mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez, Gaziantep Özel NCR Hastanesinde Üroloji Doktoru Op.

Dr. İbrahim Sarı'nın başarılı ameliyatının ardından mesanesindeki tümörden kurtuldu.


Gaziantep Özel NCR Hastanesi son derece başarılı bir operasyona imza attı. Aylardır mesanesinde tümör ile yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı'nın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu.


Kanama şikayetiyle geldi, tümör çıktı


İdrarda kanama şikayetiyle Gaziantep Özel NCR Hastanesine müracaat eden Hafez'in ilk muayenesi Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından gerçekleştirildi. Muayene kapsamında yapılan tetkikler sonucunda Hafez'in mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.


65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez İsimli hasta idrarda kanama şikayeti ile Gaziantep Özel NCR Hastanesi'ne geldi. Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından ilk muayenesi yapılan hastanın mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.


Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu


Mesanesinde tümör taşıdığını öğrenince hayretler içerisinde kalan Muhammet Talal Hafez, Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Mesanesinde tümör tamamıyla temizlenen hasta mutlu bir şekilde taburcu edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.