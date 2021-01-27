Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

Dr. İbrahim Sarı'nın başarılı ameliyatının ardından mesanesindeki tümörden kurtuldu.

Gaziantep Özel NCR Hastanesi son derece başarılı bir operasyona imza attı. Aylardır mesanesinde tümör ile yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı'nın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Kanama şikayetiyle geldi, tümör çıktı

İdrarda kanama şikayetiyle Gaziantep Özel NCR Hastanesine müracaat eden Hafez'in ilk muayenesi Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından gerçekleştirildi. Muayene kapsamında yapılan tetkikler sonucunda Hafez'in mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.

65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez İsimli hasta idrarda kanama şikayeti ile Gaziantep Özel NCR Hastanesi'ne geldi. Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından ilk muayenesi yapılan hastanın mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.

Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Mesanesinde tümör taşıdığını öğrenince hayretler içerisinde kalan Muhammet Talal Hafez, Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Mesanesinde tümör tamamıyla temizlenen hasta mutlu bir şekilde taburcu edildi.