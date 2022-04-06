Aynı anda kameraya yakalanan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık olayının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki ayrı hırsızlık olayını aydınlatarak, 3 kişiyi yakaladı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir işyerine tırmanarak giren hırsız, işyerinin klima ünitesini çaldı. Klima ünitesini çaldıktan sonra duvardan inen hırsız, o sırada başka bir işyerinde hırsızlık yapan 2 kişi ile karşılaştı. Hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları pes dedirtirken, hırsızların karşılaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Hırsızlar tek tek yakalandı

İlginç görüntünün sosyal medyada gündem olması üzerine çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, klima ünitesini çalan kişinin M.B., demir boruyu çalanların ise O.T. ve M.A.A. olduğunu tespit etti. Polis, klima ünitesini çalan M.B.'nin 4 gün önce hırsızlık esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındığını, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığını belirledi. Aynı anda metruk bir binadan demir boru çalan O.T. dün gözaltına alınırken, diğer hırsızlık zanlısı M.A.A. da bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.