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Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

Gaziantep’te bir okula iki defa hırsızlık için giren zanlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir okula iki defa hırsızlık için giren zanlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Saçaklı Mahallesi'nde bir okula iki defa giren hırsız, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliğini tespit eden ekipler M.A.H. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıyan hırsızlık anlarında M.A.H.'nin okula bahçe duvarından gizlice girişi ve elinde okula ait eşyalarla çıkışı yansıyor.

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