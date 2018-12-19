Ayntab Haberleri Gazetesi 100 yıl sonra yeniden basıldı

Ayntab Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının yayınlanışından 100 yıl sonra tekrar basımını gerçekleştirerek Gazianteplilerin takdirine sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Milli mücadele tarihimizin bayrak şehirlerinden olan Antep'in gazilik sürecinde yaşadığı hadiseler açısından çok kıymetli bilgiler veren ve milli mücadelenin tarafı olan Ayntab Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının yüz yıl sonra 20 Aralık 2018 tarihinde gündeme gelmesinin mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Kentin kaybolmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürel değerlerinin tekrar gün yüzüne çıkarılması yönünde bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehrin basın tarihini yakından ilgilendiren önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ayntab Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının 100 yıl sonra tekrar gündeme gelmesini sağlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, orijinal dili Osmanlıca olan gazeteyi hem orijinal dilinde hem de günümüz Türkçe çevirisiyle okuyucuların takdirine sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkararak halkın hizmetine sunma hedefini taşıdıklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak geçmişten gelen potansiyelimizin bilincinde olarak sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde tarihi ve kültürel zenginliklerimizi korumak adına çeşitli projeler yürütmekteyiz. Toplumsal gelişmenin kültür ve sanat alanında yapılacak çalışmalarla gerçekleşeceğine olan inancımız doğrultusunda Gaziantep'imizin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkararak halkımızın hizmetine sunmak doğrultusunda hareket etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Ya İstiklal! Ya ölüm”

Tarihini unutarak, yanlış bilerek veya inkar ederek gelişmenin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin en mümtaz şehirlerinden olan Gaziantep, tarih boyunca önemli bir stratejik konuma sahip olmuştur. Doğuda Persler, güneyde ise Araplar ile asırlarca yakın siyasi ve kültürel etkileşim içinde olan şehir, kendi benliğini kaybetmeden yüzyıllar boyu siyasi ve kültürel varlığını sürdürmüştür. Gaziantep, coğrafi konumu itibariyle kuzeyden güneye, doğudan batıya giden ana yollar kesişme noktası üzerinde yer almıştır. Tarihi süreç içerisinde farklı isimlerle telaffuz edilen şehre her medeniyet kendi kültüründe katkı sağlamıştır. Dolayısıyla Gaziantep; tarihin en eski, en renkli, en gizemli ve çok kültürlü evrensel şehirleri arasında yer almıştır. Geleceğe güvenle yürüyebilmemizi sağlayan en önemli yol haritamız tarihtir. Tarihini unutarak, yanlış bilerek veya inkar ederek gelişmek mümkün değildir. Geçmişini tanımayanlar, geleceklerine güvenemezler. Bu anlamda ‘kendi kimliğine sahip çıkma ve bunu geleceğe taşımayı' kendimize görev addederek elimizden geldiğince bu yolda katkı ve destek olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Tarihin birtakım kırılma noktaları vardır. Hatta tarihin dönüm noktaları da denilebilir. İşte bu tarihi hadiseler bazen bir şehri ve bazen de birtakım kahramanları ön plana çıkarmıştır. O şehirlerden birisi de gazi şehrimizdir. Milli mücadele döneminin bayrak şehirlerinde ‘Ya İstiklâl! Ya Ölüm!' düsturuna canı gönülden inanmış bir avuç insanın inanılmazı gerçekleştirme destanının yaşandığı mekandı.”

İlk sayının ikinci baskısı 100 yıl sonra yeniden

İkinci baskının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Milli mücadele dönemimize ait varlığı bilinmekle birlikte üzerinde pek fazla durulmayan, hayalinin peşinde koşan bir avuç müteşebbisin şahsi girişimleri neticesinde 20 Aralık 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının 20 Aralık 2018 tarihinde yani yüzyıl sonra gazi şehrimizin hizmetine sunuldu. Osmanlıcaya ilgi duyanlara ve öğrenmek arzusunda olanlar göz önüne alınarak metnin orijinal hali ile günümüz Türkçesine çevrilmiş kısmı bir arada verilerek daha fazla okuyucu kitlesinin yararlanması hedeflendi. Böylesi anlamlı bir eserin yüzüncü yıl dönümünde kamuoyunun istifadesine sunulmasında başta Prof. Dr. Bilgehan Pamuk olmak üzere emeği geçenlere en kalbi duygularımla şükranlarımı sunarım. Gaziantep'in kültür başkenti yolunda ilerlemesi noktasında eldeki bilgilerin gün yüzüne çıkarılması ve bu noktada katkı sağlanmasının sağlayacağı fayda tarif edilemez. Şehitkamil Belediyesi olarak tarihi ve kültürel zenginliklerimizin gelecek nesillere ulaştırılması noktasında elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

Ayntab Haberleri Gazetesi

20 Aralık 1918 (26 KAnunuevvel 1334) tarihinde yayın hayatına başlayan Ayntab Haberleri Gazetesi, haftada üç gün olarak salı, perşembe ve cumartesi günleri çıkmaktaydı. 22x34 boyutlarında ve iki sayfadan oluşan gazete; siyasi, ilmi, içtimai, iktisadi ve edebi bir yayındı. Gazetenin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda başyazarı Kethüdazâde Hüseyin Cemil (Göğüş) idi. Ali Kemal (Göğüş) ve Celal Kadri (Barlas) da gazetenin çıkarılmasına katkı sağlayan önemli isimlerdi. Gazetenin adet olarak fiyatı 20 para iken altı aylık abone bedeli 3 mecidiye olup bir yıllık abone bedeli ise 5 mecidiyeydi. ‘Ayntab Türklüğün Bir Kalesidir' sloganıyla çıkan olan gazete, şehrin önde gelen isimlerinden Kethüdazade İbrahim Efendi'nin oğlu olan Hüseyin Cemil'in şahsi girişimleri neticesinde gündeme gelmişti.