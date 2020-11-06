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Azeri oyuncu Adam Voleybol'da

Adam Voleybol takımı, Azerbaycan milli takım oyuncusu Anastasiya Gurbanova ile sözleşme imzaladı.


Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig takımlarından Adam Voleybol, 1989 doğumlu pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Azerbaycan milli takım oyuncusu Anastasiya Gurbanova ile anlaştı. Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, bu sezon ilk kez mücadele ettikleri ligde başarılı olmak istediklerini söyledi. Gaziantep'in adının her zaman başarıyla anılması gerektiğini savunan Bilginsoy, “Bu sezon iyi bir kadro oluşturduk. Hem ligi tanıyor hem de şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Burada doğru hamlelerle yolumuza devam etmek itiyoruz. Son aldığımız oyuncumuzun da takıma katkısı sağlayacağından kuşkumuz yoktur. İnşallah sezonu güzel bir yerde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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