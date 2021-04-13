Baba cenazesinde amca dayağı iddiası

Gaziantep'te yaşayan Cansu ve Merve Atmaca, geçtiğimiz günlerde vefat eden babalarının cenazesinde amcaları ve halaları tarafından öldüresiye darp edildiklerini iddia etti. Darp raporu alan kardeşler, babalarından kalan evde hak iddia etmemeleri için kendilerini darp ettiğini söyledikleri amca ve halalarından şikayetçi oldu.

Olay, 8 Nisan 2021 Perşembe günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden 18 yıldır ayrı olan Abdulkadir Atmaca (55), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir Atmaca'nın cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilirken, ölüm haberi de ayrıldığı eşi ve çocuklarına verildi. Anneleri ve erkek kardeşleriyle birlikte babalarının cenazesine giden Cansu ve Merve Atmaca, cenaze evinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Anne ve çocukları, hayatını kaybeden Abdulkadir Atmaca'nın erkek ve kız kardeşleri tarafından önce hakarete uğrayıp, sonra da öldüresiye darp edildiklerini ileri sürdü. Yaşanan olayda amcaları ve halaları tarafından darp edildiği belirtilen Cansu Atmaca'nın el bileği yerinden çıkarken, kardeşi Merve'nin ise yüzünün ısırılması sonucu hem yara bere içinde kaldı hem de mosmor oldu. Amcalarının ve halalarının, yıllardır görüşmedikleri babalarının ölümünden kendilerini sorumlu tutarak saldırdıklarını söyleyen kız kardeşler, olayın arka planında ise miras gerçeğinin olduğunu iddia etti.

Darp edilen genç kız o anları anlattı

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Merve Atmaca, babasından kalan iki evin kendilerine miras olarak bırakıldığını ve kendilerinin bunu isteme ihtimaline karşı gözdağı vermek için darp edildiklerini iddia etti. Yaşanan olayı anbean anlatan Merve Atmaca, “Annem ve babam 18 yıldır ayrılar. 8 Nisan günü babam öldükten sonra amcalarım ve halalarım bize haber verdi. Biz de olayı duyar duymaz hemen amcamların evine gittik. Sonrasında cenaze işlemleri yapıldı. İşlemlerden sonra tekrar amcamın evine geldik ve her şey orada başladı. Orada bir halam anneme önce hakaretler etti. Sonrasında da kavga başladı. O sırada beş kişinin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Benimle birlikte annemi ve ablamı da dövdüler. Duymadığımız hakaret kalmadı, bize cenaze evinde istemediklerini, babamın cenazesinde olmamız gerektiğini söylediler. Bence böyle davranmalarının nedeni babamın üzerine iki ev var ve bu evleri babam ölmeden önce çocuklarıma ver demiş. Amcam da bu evleri bize vermek istemediği için bize gözdağı vermek istediler” dedi.

“Amcam tekmeledi, halam yüzümü ısırdı”

Amcanın kendisini tekme tokat döverken, halasının da yüzünü ısırdığını söyleyen Merve Atmaca, “Amcam tekme tokat beni döverken halam da yüzümü ısırdı. Yüzümdeki ısırık izleri halama ait, o neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Daha sonra polisler geldi. Bizi hastaneye götürdüler ve darp raporu aldık. Darp raporu alırken doktorun kapısı açıktı. O yüzden özel bölgelerimi açamadım ve darp raporu eksik yazıldı” ifadelerine yer verildi.

“Babamın cenazesinde darp ettiler bizi”

Babasının cenazesinde acımasızca darp edildiklerini söyleyen Atmaca, “Yani babamdan kalan iki tane evden hak iddia etmememiz için babamın cenazesinde darp ettiler bizi. Babam gömülürken de halam tehditler savurmaya devam etti. Ben babamı en son iki sene önce hastanede gördüm. Ondan sonra hiç görmedim. Cenazesinde darp edildik ama biz hiçbir şekilde babamda kalan evlerden hak iddia etmedik. Onlar kendilerince gözdağı verdiler bize” ifadelerini kullandı.

“Babamızın acısını yaşamamıza bile izin vermediler”

Cansu Atmaca ise olay günü babalarının cenazesine gittiklerini ve böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek, “Biz, 8 Nisan günü amcalarım ve halalarım tarafından babamın cenazesine çağrıldık. Biz gittikten sonra önce annemi suçlamışlar, annemle tartışmışlar. Sonrasında ise biz kardeşimle oraya girip ne oluyor demeye kalmadan bize de saldırdılar. Kız kardeşimin yüzünü ısırdılar hep, yüzü morluklar ve yaralar içerisinde. Benim de bileğim yerinden çıkmış. Kaşlarımın arası da darbeyle yırtıldı. Vücudumun bazı noktalarında morluklar var. Biz babamızın acısını yaşamaya gittik ama böyle bir olayla karşılaştık. Acımızı yaşamamıza bile izin vermediler. Olur da miras konusunu açmayalım diye bize gözdağı verdiler. Sessiz kalacağımızı düşündüler ama biz gereken her yere başvuru yapacağız. Biz devletimizin adaletine güveniyoruz. Hak var, hukuk var. Onlar bizi tehdit etmeye devam ediyor ama biz devlete güveniyoruz” diye konuştu.