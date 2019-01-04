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Baba oğul aynı sedyede

Gaziantep’te 4 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan gazdan etkilenirken, baba oğul aynı sedyede hastaneye götürüldü.

Gaziantep'te 4 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan gazdan etkilenirken, baba oğul aynı sedyede hastaneye götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 40 nolu caddede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Cafer, eşi ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Muhammed Cafer ile 3 yaşındaki oğlu Fadıl Cafer, aynı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Zehirlenmekten komşularının yardımıyla kurtulan baba oğul, aynı sedyede hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan Muhammed Cafer'in eşi ve diğer çocuğunun ise 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan aile bireylerine oksijen tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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