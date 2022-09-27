Babaanne, vahşetin detaylarını anlattı

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki çocuğun babaannesi Sevim Erbay, çocuğa yapılan işkenceye ait izleri anlattı.

Gaziantep'te haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, “Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı” diye konuştu.