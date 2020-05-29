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Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki R.A.'ya, 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. R.A. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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