Bağ evinde aile faciası: 2 ölü

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, bekçilik yaptıkları bağ evinde cinnet geçirince önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra da kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile psikolojik sorunlar yaşayan oğlu Orhan Adıgüzel (26) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında cinnet geçiren Orhan Adıgüzel, öfkesine hakim olamayarak babasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının ölümüne neden olan Orhan Adıgüzel ise kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Baba-oğuldan haber alınamayınca korkunç manzara ile karşılaşıldı

Yaşanan olay sonrası uzun süre baba oğuldan haber alamayan yakınları durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası hayatını kaybeden baba ile oğulun cansız bedenleri olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.