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Bağ evine narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te Narkotik ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi.

Gaziantep'te Narkotik ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi. Bağ evine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal mahallede yapılan istihbarat çalışması sonucu bir bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı belirlendi. Ekipler bağ evine düzenlediği şok baskınla 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 3 kilo metamfetamin, 19 kilo sodyum asetat,10 gram kırmızı fosfor, 1 adet madde eritiminde kullanılan tüp, 1 adet ölçek olarak kullanılan kepçe başı ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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