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Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.


Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ve dikili 80 kök kenevir ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, ev sahibi E.B. (57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Arıl Jandarma Karakoluna götürüldü.


Şüpheli şahıs hakkında ruhsatsız tüfek bulundurduğu gerekçesiyle 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

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