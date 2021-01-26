Bağevi hırsızları yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 7 ayrı bağ evini soyan hırsızlar, yökalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 7 ayrı bağ evini soyan hırsızlar, yökalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 7 ayrı bağ evi soyudu. Yaşanan hırsızlıkların ardından Nizip İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edildi. Ekipler belirlenen adreslere yapılan aramalarda çalınan ev eşyaları ele geçirdi.
Sahiplerine teslim edilen 2 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.