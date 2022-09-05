Bağımsız Denetçi Tatlı'dan seçim ve ekonomi açıklaması

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Finansal Danışmanlığı ile Raportörlüğü görevlerini yürüten Bağımsız Denetçi Mehmet Emin Tatlı, seçim ekonomisi, krizler ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Denetçi Mehmet Emin Tatlı seçimlerin zamanı ekonomi adımları ve Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatlı, “Seçime az kaldı, bugünden sonra erken seçim kararı alınması gibi bir anlamsızlık olmaz. Seçimler zamanında olur. Belki periyodik süreç olarak bir ay önceye veya sonraya kaydırılabilir. Bu işlemler de daha çok bürokratik işlemlerin sağlıklı olması için olabilir. Türkiye krizlere rağmen seçim ekonomisi uygular mı, Tabi ki şu anki mevcut hükümet seçim ekonomisi uyguluyor. Bu konu bana Padişahların tahta çıktıktan sonra dağıttıkları cülus bahşişi benzetmesini hatırlatıyor. Seçim ekonomisi etik bir konu olmuyor. Seçim ekonomisi, mevcut hükümetlerin beni tekrar seç, al buda senin bahşişin demesidir. Kısaca seçim ekonomisi, hükümetlerin seçildikten sonra değil de seçilmeden önce dağıttığı cülus bahşişinin modern adıdır. Seçime az kala kamuoyunda bilinen adıyla yıllardır beklenen EYT kanunu çıkacaktır. Asgari ücrete tekrar bir iyileştirme gelecektir. Bir fayda olarak bir rakama kadar olan elektrik, su gibi dar gelirlilerin hacizleri kaldırıldı. Hazine olarak ödenmesinin yolu açıldı. Öğrencilerin daha önceki yıllardan kalan burslarının faizleri silindi. Bunlar hep hazineye yük olmaktadır. Dolayısıyla vergisini düzenli ödeyen vatandaşın sırtında yük olmaktadır. Bu politikalar vergi adaletini zedeleyen politikalar olarak gündeme gelmektedir. Bu sorunsal muhasebe uygulamalarını da zora sokmaktadır. Ülkemiz Cennet vatanımız. Her şeye rağmen gelecek vaat ediyor. Dünya ya örnek olacak bir ülkemiz var. Her daim var olması Dünyadaki insanlığa bir umuttur. Yöneticilerimiz ülkenin kaynaklarını adil dağıtma yoluna gitseler, seçim ekonomisi uygulamak zorunda kalmazlar” diye konuştu.