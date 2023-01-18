Bağımsız denetmenden şirketlere yenilenebilir enerji uyarısı

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tatlı, Türkiye'de şirketlerin, enerji maliyetlerini düşüren Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES), Hidroelektrik Santrali (HES) gibi yeşil, yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırdığını belirterek, diğer enerjileri kullanan şirketlere uyarılarda bulundu.

Bağımsız denetçi Mehmet Emin Tatlı, Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES), Hidroelektrik Santral (HES) gibi yeşil veya yenilenebilir enerji yatırımları arttığını, artan bu yatırımlarda birlikte ülkedeki karbon salınımının düştüğünü ifade etti. Türkiye'de ülkemizde petrol fiyatları ve döviz artarken yenilenebilir enerji yatırımları ile şirketler artan enerji maliyetlerini düşürdüğünü hatırlatan Tatlı, özellikle üretim yapan şirketler önlem olarak GES yatırımlarını arttırdığını ifade etti. Bağımsız Denetmen Tatlı, "Özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar, üretim tesislerinin çatılarına GES enerji panelleri yaptırmaktadırlar. Bu nedenle de GES yatırımları artmaktadır. Enerji yatırımlarına Sanayi ve Teknoloji bakanlığı teşvikler sağlamaktadır. Bu teşvikler arsa tahsisi, KDV muafiyeti, gümrük vergisi istisnası, SGK prim desteği, kurumlar vergisi indirimi şeklinde sıralanabilir. GES yatırımları artarken güneş paneli yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Ülkemizde panel üretimlerine de aynı devlet destek ve teşvikleri sağlanmaktadır. Ülkemiz yeşil enerji mutabakatına taraf bir ülkedir. Ülkemiz bu nedenle önümüzdeki yıllarda karbon salınımını sıfıra düşürecek önlemler almaya devam edecektir. Elektrik ile çalışan arabalar buna en büyük örnektir" dedi.

"Karbon vergisi gelebilir"

GES yatırımlarını yapmayan şirketlere de uyarılarda bulunan Tatlı, ileriki yıllarda yenilenebilir enerji kullanmayan şirketlere karbon vergisinin gelebileceğini ifade ederek, "Şimdilerde bu enerji desteklerini teşvikler ile yaygınlaştırmaya çalışan ülkemiz, birkaç yıla kalmadan karbon vergisi getirebilir. Bu vergi gelince de karbon salınımı yüksek olan şirketler vergi vermek durumunda kalacaktır. Peki bu vergiler nasıl hesaplanacak? Muhtemelen diğer yakıt türlerini kullanan şirketler karbon vergisini CO2 emisyonları (üretilen CO2 kütlesi) hesabıyla ile ödeyecekler. Ancak yenilenebilir elektrik kullanmayan şirketler birim kwsaat elektrik başına vergi hesabına göre ödeyecekler. Dolayısı ile GES gibi yenilenebilir elektrik kullanan şirketler bu karbon vergisinden muaf tutulacaklardır. Ülke kaynaklarını ayırmanın yanı sıra şirketlerden karbon salınımının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması işlerine yönelik olacağıda önemlidir. Vergi muafiyet sistemini, güneş, rüzgar ve termal güç, düşük emisyonlu araçlar, şarj edilebilir piller ve yeni nesil nükleer reaktörlerdeki yeni teknolojileri kapsayacak şekilde genişletilebilir" diye konuştu.

Tatlı, her geçen gün yatırımları artan GES sektörünün doğru ve ülke menfaatleri doğrultusunda şirketlerin büyümesinin ise doğru yatırım ve teşvik danışmanlık ile olacağını belirterek, İndex Ekonomi Bağımsız Denetim A.Ş. olarak firmalara danışmanlık teşvik desteğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi