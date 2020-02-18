Bağırsağından yapılan mesaneyle yeniden hayata tutundu

Mesane kanseriyle mücadele eden 80 yaşındaki hastaya, Gaziantep Özel Anka Hastanesinde ürolojinin en zor ameliyatlardan biri olarak bilinen ‘radikal sistektomi' yöntemiyle bağırsağından mesane yapıldı. Hasta Hüseyin Gül, gerçekleştirilen başarılı operasyon ile yeniden hayata tutundu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Gül'e idrarda kanama şikayeti ile başvurduğu hastanede mesane kanseri teşhisi konuldu. İki kez operasyon geçiren ancak şikayetleri geçmeyen Gül, farklı şehirlerde gittiği hastanelerde de derdine derman bulamayınca son çare olarak bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel Anka Hastanesine başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen ve yeniden ameliyat olması gerektiği söylenen Gül, ameliyat olmayı kabul etti. Gül'e, uygulaması çok zor olan ve her hastanede yapılamayan ‘Radikal sistektomi' yöntemi uygulandı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çelik'in gerçekleştirdiği yaklaşık 6 saat süren ameliyatla mesane ve prostatı alınıp bağırsaklardan yeni mesane yapılan Gül,1 hafta içinde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Gül, “Bu hastalıktan kurtulmak için çok gezdim. Hiçbir yerde derdime çare bulamadım. Ben artık ümidimi kesmiştim. Son çare olarak Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne geldim. İyi ki de gelmişim. Doktorum ve Anka Hastanesi yönetici ve çalışanlarına herkese ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. Hüseyin Gül'ün oğlu Ertuğrul Gül, hastane yetkili ve görevlilerine teşekkür ederek, "Gece biz uyuduk doktorumuz uyumadı. Çok iyi bir tedavi sürecinin ardından babam yeniden sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

"Torba takılmasına gerek kalmadı"

Hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Op. Dr. Çelik, hastaya torba takılmasına gerek kalmadığını belirterek, "Hastamız bize geldiğinde İdrar yollarında ciddi kanaması vardı. Böbrekleri şişmeye başlamıştı ve böbrek fonksiyonlarını yerine getiremiyordu. Başka hastanelerde iki kez operasyon geçiren hastamıza en zor ameliyatlardan biri olan 'Radikal sistektomi' yöntemini uyguladık. Bu yöntemde hastamızın prostat ve mesanesini aldık..Hastamızın mesane ve prostatını alıp bağırsaklardan yeni mesane yaptık. Hiçbir şey yapmadan bırakılsa birkaç ay ömür biçilen hastamız bu operasyonun ardından ömrüne devam edecek. Kalın bağırsağın sigmoid kısmı küre haline getirerek mesane işlevi görmesini sağlıyoruz. Mesane haline getirilen bu bağırsağı da idrar kanalına bağlıyoruz. Bu yöntem sayesinde hasta iyileşince bağırsaktan yapılan mesane normal işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla hastanın da mesaneden kaynaklanan sorunları ortadan kalkmış oluyor. Cerrahi olarak tüm mesanenin çıkarıldığı 'radikal sistektomi', yüksek evreli mesane kanseri olan hastalara umut oluyor. Hastalar bu ameliyat ile torba takmaksızın, normal yoldan idrar fonksiyonlarını yerine getirebiliyor" diye konuştu.