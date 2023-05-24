Bahar şenliklerinde kadın STK'ları bir araya geldi

Ş. tarafından gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri oluşumunda yapılan “Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlü Kadınlarıyla Buluşma” programı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Programda Türkiye ve dünyadan 87 sanatçının katıldığı ve yapılacak satış gelirleriyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olunacak fotoğraf sergisi ziyaretçilere tanıtıldı.

Buluşmada Gaziantep'in sosyal hayatında geçmişten günümüze kadın STK'ların yaptığı çalışmalar konuşulurken, ileride yapılması planlanan ve yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Program, kadınlara yönelik faaliyet gösteren STK başkanları ve temsilcileriyle kurum yetkililerini bir araya getirdi. Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Gaziantep Valisi'nin eşi Gülden Gül, Gazi şehirde faaliyet gösteren kadın STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Gaziantep kültürel aktivitelerde en doyurucu şehirlerden birisi"

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok buluşmada yaptığı konuşmada yapılan çalışmaların önemli olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı: “Pek çok yerde çalıştım ve meslekte epeyce yol kat ettiğimi düşünüyorum fakat şunu da özellikle hakkını teslim ederek ifade etmek istiyorum. Gaziantep çalıştığım şehirler içerisinde kültürel aktiviteler bakımından en doyurucu şehirlerden bir tanesi. Yakın zamanda yaşadığımız deprem acısına rağmen bu yönünün aksatmadan faaliyetlerine devam ediyor olması takdire şayan özeliklerinden bir tanesi.”

"Gaziantep'in elinde üreten değer oluşturan kadınları var"

Geleceği planlarken kültürü, kültürel mirası, sanatı ve arkeolojinin atlanamayacağını ifade eden Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, “Çok nadide ve özel bir mekandayız. Gaziantep'in kültürünü araştırdığımızda kadınların oldukça önemli bir yere sahip olduğunu her anlamda görüyoruz. Gaziantep'in elinde üreten, değer oluşturan kadınları var. Bizlerde tüm altyapımızla bu iş birliğini her zaman sizlerle beraber yapmak istiyoruz.

Gülden Gül ise depremde kadın STK'ların kısa sürede depremzede olmalarına rağmen bütün imkanlarını seferber ederek organize olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Gaziantep kadim bir şehir. Geçmişten geleceğe belli ki kadınların inşa ettiği çok güzel bir yapı var. Her zaman destekçiler. Asla ötekileştirme ya da farklı görüşlerin bir araya gelmeme durumu yok. Gaziantep Modeli kadın STK'lar ve sosyal yapıda aktif durumda. Şimdi de Gazikültür'ün başlattığı STK ile ortak projelerin çok iyi yer bulup başarıya ulaşacağını düşünüyorum.”

STK temsilcileri ise yaptıkları konuşmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapmış oldukları ortak projelerin devamını istişarelerle artırmak ve günbegün kadın STK'ların etki alanını çoğaltılması gerektiği aktardı.