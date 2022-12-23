Baharatçılar istişare toplantısında buluştu

Baharat sektör temsilcileri, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen “Baharat Sektörü İstişare' toplantısında bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinden toplantıya katılan baharat üreticileri; nane, sumak ve kırmızıbiber üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

GTB Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Akpınar, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Güngör, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Emin Demirci, Aromatik Bitkiler ve Baharat Üreticileri Derneği (ABÜDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve GTB Meclis Üyesi Haydar Yalçınkaya ile GTB 12 Nolu Baharatçılar Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Arar konuşmacı olarak katıldı.

Baharat gastronominin gizli lezzet sırrı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, baharatın köklü bir yemek kültürüne sahip olan Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzet unsuru olduğunu söyledi.

Ticaret yolları aracılığıyla dünyayı dolaşan ilk ürünlerden olan baharatın; sahip olduğu özel kokusu, rengi ve lezzetiyle asırlardır mutfaklarda baş tacı edildiğine dikkat çeken Akıncı, “Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ama değeri ve önemi her geçen gün daha da artan baharat, günümüzde stratejik bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Gastronominin gizli lezzet sırını oluşturan baharat, yenilikçi kullanımları sayesinde artık dünya ticaretinde yüksek bir performans sergilemekte. Birçok sektörde yeni istihdam kolları oluşturarak ticaret hacmini geliştiren baharatta daha büyük adımlarla ilerleyebilmemiz için kaliteli ve bilimsel üretim mutlaka değişmez mottomuz olmalı. Bu bağlamda bugün gerçekleştirdiğimiz baharat sektör toplantısını, sektörde yaşanan bazı sorunların çözümü noktasında önemli bir ortak akıl birlikteliği olarak değerlendiriyorum” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, baharat üretiminin Gaziantep ve Türkiye için önemine değindi.

Gaziantep'in sanayi ve ticarette olduğu kadar baharat üretiminde de Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer aldığını vurgulayan Şekeroğlu, bazı ürünlerde ülke üretiminin tamamına yakınının Gaziantep'ten gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gaziantep'in Gastronominin başkenti olarak anıldığını ve baharatın gastronominin önemli saç ayaklarından birini oluşturduğunu kaydeden Şekeroğlu, “Bugün özellikle Nane, Sumak ve Kırmızıbiber üretiminde yaşanan sorunları, talep ve önerileri görüşmek üzere sektör temsilcilerimizle bir araya geldik. Üreticilerimizin bu konulardaki görüşleri sorunların çözümü noktasında yeni yol haritaları oluşturulmasına katkı sağlayacak. Ülkemizin dünya genelinde baharat sektöründe bir pazarı var. Bu pazarları kaybetmemenin ve yeni pazarlar oluşturmanın yolu ise kaliteye önem vererek sürdürülebilirliği sağlamaktan geçiyor” diye konuştu.

Baharat üreticilerinin talep ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, kırmızıbiber, nane ve sumak üretiminde yaşanan sorunlar ve sahada alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca sumak üretimine ve işlemesine yönelik yapılacak yatırımların önemi, nane üretiminde yabancı otla mücadelede etkili kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve kullanılması, kırmızıbiberde yerel biber popülasyonlarının koruma altına alınması ve gen havuzunun geliştirilmesi, kırmızıbiberde kurutma şartlarının iyileştirilmesi, kurutma öncesinde sap çekilmesi ve biberin parçalanarak kurutulması konuları da istişare edildi.