Baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı

Şahinbey Belediyesi tarafından Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarışmacılar, kendilerine tanınan yarım saatlik sürede en iyi yağlı köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Hıdırellez önemli bir gün. Baharın gelişini ve Hızır (a.s) ile İlyas (a.s) buluşmasını temsil ediyor. Bu anlamda piknik alanlarımızın hepsi vatandaşlarımız tarafından doldurulmuş durumda. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz yağlı köfte yarışması düzenledik. Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlardı ellerine sağlık. Pazar günü yani 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir destan yazarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız için çok daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutluyorum” dedi.