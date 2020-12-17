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Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fatih Karabaçak bahçesinde bulduğu Tavus kuşunu İslahiye Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Fatih Karabaçak bahçesinde bulduğu Tavus kuşunu İslahiye Belediyesi görevlilerine teslim edildi.


İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Fatih Karabaçak evinin bahçesinde Tavus kuşu buldu. Tavus kuşunu bahçesindeki tavuk kümesine kilitleyen Fatih Karabaçak, daha sonra yetkililere teslim etti.


Karabacak, "Bugün öğle saatlerinde bahçemde tavukları beslediğim esnada bir tavus kuşu buldum. Bende yakalayıp kümese koydum, sonra yetkililere arayarak durumu bildirdim. Buraya gelen İslahiye Belediyesi yetkililerine tavus kuşunu teslim ettim.


Tavus kuşu, yetkililer tarafından İslahiye Belediyesinde beslenen tavus kuşların yanına bırakılmak üzere teslim alındı.

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