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Bahçesinde bulduğu yaralı kargaya sahip çıkarak yetkililere teslim etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı. İslahiye Klaycık mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Ahmet Çetin, evinin bahçesinde yaralı halde bulduğu kargayı iki gün besledikten sonra sokağa çıkamadığı için İslahiye Kimsesiz Hayvanları Koruma İl Temsilciliğinden yardım istedi. Ahmet Çetin, yaralı kargayı Doğa Koruma Milli Parklar personeli ve Kimsesiz Hayvanları Koruma görevlisine teslim etti. Karganın kanadından yaralandığını söyleyen yetkililer, kafese alınan yaralı karganın tedavisine başlandığını söyledi.

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