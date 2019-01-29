Bahçeyi sürmeye giden şahıs bir gün sonra ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zeytin bahçesini sürmeye giden adamın bir gün sonra cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 62 yaşındaki Saib Erdoğan, zeytin bahçesini sürmek için traktörüyle dün bahçeye gitti. Şahsın eve dönmemesi üzerine yakınları sabah bahçeye giderek aramaya başladı. Bir süre sonra traktöre ulaşan yakınları, etrafı kontrol ettiklerinde şahsın yaklaşık 15 metrelik bir uçurumun dibinde hareketsiz halde yattığını fark etti.

Sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verildi

Uçurumdan aşağı inen yakınları, Saib Erdoğan'ın kanlar içerisinde olduğunu görünce sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaparak şahsın neden ne nasıl öldüğünü öğrenmeye çalıştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan şahsın kullandığı 27 JE 479 plakalı traktörün bir ağaç köküne takılarak uzun süre patinaj yaptığı ve arka lastik kauçuğunun ise büyük oranda eridiği gözlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.