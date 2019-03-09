Bakan Abdülhamit Gül GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarını ziyaret etti

Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15. Gapfood Gıda Fuarlarını ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle organize edilen, 10. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15. Gapfood Gıda Fuarlarındaki stantları ziyaret eden Bakan Gül vatandaşlarla sohbet etti.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10'uncu Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Gaptarım Fuarı'nda sergilenen ürünleri inceleyen Bakan Abdulhamit Gül, fuarlara verdikleri desteklerden dolayı da GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ziyarette, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Akmet Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ve diğer yetkililer de yer aldı.

Bölge illerinden çiftçiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geldiği fuarda güneş paneli, tarım makinaları, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alıyor.