Bakan Akar Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ciddi yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Akar, özellikle sosyal medya ile bazı mecralarda askerin kışladan geç çıkarıldığı ve deprem bölgesine çok geç geldiğiyle ilgili iddialara ilişkin soruya, "Görmeyeni gördüremezsiniz, duymayanı duyduramazsınız, el insaf diyoruz" diye cevap verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ciddi yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Depremzedeler için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, vatandaşlar ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Hulusi Akar, "Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cenazelerimiz var. Hayatını kaybedenler var. Allahtan rahmet diliyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. El birliği ile en kısa sürede yaralarımızı saracağız ve bunun üstesinden de geleceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok" dedi.

"Görmeyeni gördüremezsiniz, duymayanı duyduramazsınız, el insaf diyoruz"

Bakan Akar, özellikle sosyal medya ile bazı mecralarda askerin kışladan geç çıkarıldığı ve deprem bölgesine çok geç geldiğiyle ilgili iddialara ilişkin soruya ise "Bunlar için söylenecek söz yok. Görmeyeni gördüremezsiniz. Duymayanı duyduramazsınız. Biz insaf diyoruz, el insaf diyoruz. Dolayısıyla da burada askerimizin ne yaptığı, ne ettiği ilgili arkadaşlarımız biliyor, çok değerli vatandaşlarımız biliyor" diye cevap verdi.