Bakan Albayrak ve Bakan Gül GAÜN'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye 2023 Projeksiyonu Programı için geldikleri Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Bakan Albayrak'ın konuşmacı olduğu Türkiye 2023 Projeksiyonu Programı basına kapalı olarak gerçekleşti. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün karşıladığı bakanlara AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.